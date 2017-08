'Ik heb niemand kunnen vinden voor die kermis'

Dat de kermis in Vlagtwedde het moet stellen met weinig attracties, ligt volgens kermisexploitant en -organisator Nick Venekamp-Melissen niet aan hen: 'Het verwachtingspatroon van de organisatie van de Week der Besten is gewoon tegengevallen. Ik heb simpelweg niemand kunnen vinden voor die kermis.'

De exploitant zegt al in februari in gesprek te zijn gegaan met de organisatie van de Week der Besten.'Toen heb ik aangegeven dat het in deze periode erg druk is. Er zijn op dit moment bijna tweehonderd kermissen in het land.' Doordat er steeds minder kermisexploitanten zijn ('nog zo'n 150'), is het volgens Venekamp-Melissen lastig om alle kermissen te vullen.En de kermis in Vlagtwedde is maar een kleine. Venekamp-Melissen zegt dat hij attracties probeerde te regelen, maar dat hij niemand kon vinden voor de kermis. 'En de eigenaar van de zweefmolen die daar stond is keurig de afspraken nagekomen die hij met mij gemaakt heeft', aldus de Apeldoornse kermisexploitant.Venekamp-Melissen is niet te spreken over de organisatoren van de Week der Besten. 'Voor hen was deze kermis erg belangrijk, maar een deel van de organisatie is nu zelf op vakantie.'Volgens Venekamp-Melissen ligt de schuld niet bij hem. 'Ik heb mijn best gedaan. Als exploitant moet je geld neerleggen om een kermis te mogen draaien. Ik ben ondernemer en af en toe geld bijleggen, dat hoort erbij. Daar zeur ik niet over. Maar hierover is het laatste woord nog niet gesproken.'Donderdagavond gaat de exploitant en organisator in gesprek met de Bovak, de Nationale Bond van Kermisbedrijfshouders.