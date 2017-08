Lopend Vuur: Mijn nieuwe auto is altijd tweedehands

Het gaat goed met de autosector. Het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek, meldt dat de auto- en motorbranche in het tweede kwartaal van dit jaar vijf procent meer heeft omgezet dan een jaar eerder. Ook het vorig kwartaal was een groei te zien.

De groei is vooral toe te schrijven aan de verkoop van nieuwe personenauto's. Er zijn fors meer nieuwe auto's verkocht, zo meldt het CBS. Ook de servicebedrijven deden goede zaken.Het kopen van een nieuwe auto is altijd een forse investering. Er zijn ook mensen die kiezen voor het kopen van een tweedehands auto. Ons Lopend Vuur is daarom: Mijn 'nieuwe' auto is altijd tweedehands.Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Donderdag was de stelling: ' 17 jaar is te jong voor een rijbewijs '. Met deze stelling was 53% het eens. Er is in totaal 5.537 keer gestemd.