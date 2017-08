Hoogleraar RUG: 'In Nederland gaan we snel weer eieren eten'

'Mensen blijven eieren eten'. Dirk Strijker, hoogleraar Plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verwacht dat de Nederlandse landbouw geen blijvende schade overhoudt aan de fipronilaffaire. In onze provincie moesten drie boeren in de gemeente Stadskanaal hun eieren vernietigen, omdat het giftige fipronil er in zat.

'We hebben in het verleden een aantal voedselsschandalen gehad, in de meeste gevallen herstelden de consumptie en de afzet zich vrij vlot weer. Zeker in het binnenland', zegt Strijker voor de microfoon van NOS Radio 1.'In Nederland gaan we weer snel aan het eten. In het buitenland duurt dat iets langer.'Toch zit er altijd een kans in dat de affaire wel voor blijvende schade zorgt, stelt Strijker. 'Er is altijd een aantal mensen dat nu definitief besluit om veganist te worden. Maar dat zal niet veel invloed hebben.''Het grotere risico is dat grote winkelbedrijven wisselen van leverancier. Dat ze bijvoorbeeld van een Nederlandse overstappen op een Franse, of een Poolse leverancier. Aan de andere kant is het wel zo dat juist de Nederlandse land- en tuinbouw in staat is om dit soort grootwinkelbedrijven de gewenste grote hoeveelheden en constante kwaliteit te leveren. Het zal meevallen, maar het risico is er wel.'