'De camping waar wij een dag eerder nog lekker zaten, is nu volledig weggevaagd'

Alpinisten Martin Platteschor en Anton Scheepstra uit de stad Groningen zagen woensdag in het zuiden van Zwitserland voor hun ogen hoe een modderlawine een grote ravage veroorzaakte.

'De camping waar wij een dag eerder nog lekker op de campingstoeltjes zaten, is nu volledig weggevaagd', vertelt Platteschor aan de NOS De twee bleven zelf ongedeerd, ze hingen in de klimtouwen op de flanken van de Piz Badile toen de lawine een paar honderd meter onder ze voorbij raasde. De berg Piz Cengalo werd getroffen. Er zijn acht mensen vermist. De kans dat ze nog leven, is volgens de autoriteiten erg klein.'We waren al een uurtje of vijf bezig. Plots zagen we dus die berg met veel geweld instorten. Het gaf enorme klappen, heel indrukwekkend. We hebben het uiteraard gefilmd.'Uiteindelijk hebben ze hun klimtocht wel afgemaakt. Hun auto staat nog in de vallei, maar daar kunnen ze nu niet bij.'Alle wegen daarnaartoe bleken toen volledig afgesloten. We hebben te horen gekregen dat de auto nog heel is, maar we houden er rekening mee dat we er de komende weken niet bij kunnen. Terugvliegen is geen optie, want er ligt een paspoort in de auto.' Ze proberen een vervangende auto te regelen.'We zijn veilig. En we hadden geluk met de timing. Van die camping waar we zaten is niks over. Als de lawine een halve middag eerder was geweest, hadden we er misschien middenin gezeten.'