'Steel wat uit de portemonnee van je pa of ma'

'Maandenlang is mijn zoon Jan afgeperst en hij durfde het niet te vertellen, uit angst en schaamte. Hij moest geld en kleding regelen. Anders zou hij te maken krijgen met iemand die 'groot is in Hoogezand'.

Vijf aangiftes zijn er gedaan tegen een veertienjarige scholier. De leerling van het Aletta Jacobs College in Hoogezand zou zijn slachtoffers hebben afgeperst, bedreigd en geïntimideerd. Volgens ouders van slachtoffers zijn er nog zeker vier andere slachtoffers. De verdachte is door de politie opgepakt, verhoord en uit huis geplaatst.De zoon van Annemarie werd maandenlang onder druk gezet om geld te geven. De bedreigingen vonden plaats op school, maar ook via WhatsApp. Tot diep in de nacht.In zo'n Whatsapp conversatie valt te lezen hoe het bedrag dat Jan moet regelen stijgt. Eerst moet hij een tientje 'fixen' voor de verdachte. Maar al snel gaat het om hogere bedragen.'Kijk in de portemonnee van je pa of zo, dan zijn we sneller klaar. Dan hoef ik niemand op je af te sturen. Want je weet zelf, ik ben groot in Hoogezand-Sappemeer. Er gaat wat gebeuren. Ook bij je vriendin.'Maar Jan heeft het geld niet. Hij kan maximaal vijftien euro voor de verdachte regelen. Hij krijgt een opdracht: zoek naar andere spullen van waarde. Telefoons, oordopjes of kleding.Hoeveel de verdachte op die manier heeft buitgemaakt is onduidelijk. In het geval van Jan, de zoon van Annemarie, heeft de politie nu een schatting van 150 euro gedaan. Annemarie: 'Maar ze zijn verwijderde appjes op z'n telefoon aan het terugzoeken, dus ik verwacht dat het meer wordt'.Een tijdje geleden ging de vmbo klas van het Aletta Jacobs op schoolreisje. 'Ik heb mijn kind wat extra geld meegegeven. Maar het groepje jongens heeft hem gedwongen dat geld af te staan. Hij heeft die dag niet eens gegeten', zegt Annemarie.In juli komt de afpersing plotseling tot een eind. Een nieuw slachtoffer krijgt berichten van de verdachte. Ook hij moet geld geven. Maar hij stapt naar zijn vader.'Goddank heb ik een goede en open relatie met mijn zoon', zegt Koos. Op die bewuste avond was zijn kind aan het appen en plots werd hij een uurtje of wat stil. 'Toen kwam hij naar me toe: 'Papa, wat moet ik nou doen?''Met stijgende verbazing leest Koos de appjes op de telefoon van zijn zoon. Hij moet de volgende dag met tientallen euro's op de proppen komen. 'Anders weet je wat er gebeurt. Ik ben groot in Hoogezand', schrijft de verdachte.Zo komt het balletje aan het rollen. 'Doet hij dit bij meer kinderen?' 'Ja' is het antwoord. Koos zoekt contact met ouders van de andere slachtoffers.Samen met Annemarie gaat hij verhaal halen bij de verdachte thuis. 'Toen we binnenkwamen en vertelden wat er aan de hand was zei zijn moeder: 'Oh, is het weer zo ver?!'Een aantal dagen later doen de eersten aangifte bij de politie. Weer een week later wordt de verdachte aangehouden.Een groepje ouders van de slachtoffers heeft intensief contact met elkaar via WhatsAppgroepen. ''We hebben allemaal hetzelfde meegemaakt, dus dan kom je samen.' Ze willen andere ouders waarschuwen en roepen op tot oplettendheid. Het is helemaal geen gek idee om af en toe te kijken met wie je kinderen WhatsAppen bijvoorbeeld, vinden ze.'Mijn kind vertelde altijd alles aan ons. We zijn een gezin van rust en regelmaat. Maar hij durfde dit gewoon niet te zeggen, uit angst', zegt Annemarie. Haar kind heeft al tijden last van keelpijn. Volgens de huisarts is er niets mis met zijn keel. 'Dus het moet puur van de zenuwen zijn gekomen.'Haar zoon wil liever niet meer naar het winkelcentrum. 'Hij is bang voor vrienden van de hoofdverdachte', legt Annemarie uit. Koos: 'Ja, er lopen volgens mij vijf of zes jongens om hem heen. Dat groepje terroriseert de boel'.'Dit maakt veel kapot. Voor ons, onze kinderen en natuurlijk ook die verdachte', zegt Koos. 'Stel je nou toch voor dat mijn kind niet aan de bel had getrokken. Hoe lang had dit dan nog kunnen duren?'De gezinnen staan onder druk. Een vader gaat niet meer naar zijn werk, 'dat trekt hij niet'. 'Je hele vakantie is naar de knoppen, het hele gezin staat onder druk', zegt Koos. 'Je bent toch bang voor represailles van de familie of zo'.De ouders zijn ook boos op de school. 'Aletta, hier kom je niet mee weg. Je verwacht dat je kind op een veilige plek is, nou mooi niet dus', zegt een moeder. 'Thuis ben ik de baas, op school is school de baas', zegt Koos. 'Als zoiets gebeurt, dan moet je dat aanpakken.'Annemarie: 'Wij hebben vorig jaar al aan de school gemeld dat die jongen vaak honderden euro's op zak heeft en wiet rookt. Jan vertelde dat allemaal aan ons. Ik heb daar nooit meer iets van gehoord, dat vind ik zorgelijk.''Ik wil deze week nog een gesprek met de school. Kan ik mijn kind volgende week, na de vakantie, weer veilig naar school sturen?', vraagt Annemarie zich af. 'De hoofdverdachte zit vast, maar hoe zit het met zijn vriendjes?'Ook Koos wil een gesprek: 'Als zij niet komen, dan ga ik zelf wel verhaal halen'. Tot nu toe hebben Annemarie en Koos niets van het Aletta Jacobs College vernomen.De directie van het Aletta Jacobs College in Hoogezand wil geen reactie geven op de zaak. 'Wij doen geen uitspraken over leerlingen en zaken die leerlingen betreffen.'De politie heeft de bevindingen naar het Openbaar Ministerie gestuurd. De Officier van Justitie bepaalt nu wat er gebeurt met de zaak.Als het tot een rechtszaak komt, dan gebeurt dat achter gesloten deuren omdat zaken voor de kinderrechter niet openbaar zijn.Heb je tips over deze zaak? Je kunt contact opnemen met Tristan Braakman via tbraakman@rtvnoord.nl