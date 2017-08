Kans op storingen bij Julianabrug blijft aanwezig

De Julianabrug op de ringweg in Groningen functioneert voorlopig weer naar behoren. Donderdag ontstond er een enorme file bij het Julianaplein door een probleem met een van de slagbomen bij de brug. Maar de kans bestaat dat er na verloop van tijd weer nieuwe storingen ontstaan.

'Het is een oude brug, die aan slijtage onderhevig is', zegt woordvoerder Bob Kiel van Rijkswaterstaat. Garanties dat er voorlopig geen storingen meer bij de brug ontstaan, kan de woordvoerder niet geven. 'De brug wordt in 2018 wordt vervangen. Tot die tijd doen wij geen grote investering in de brug.'Op het moment dat de Julianabrug wordt vervangen, zal er een bypass voor het wegverkeer worden aangelegd. Het is de bedoeling dat er in 2021 weer auto's over de nieuwe brug razen.De storing van donderdag is veroorzaakt door een defect palletje, waardoor de slagbomen niet weer omhoog gingen. Dit probleem werd donderdagavond snel opgelost, maar vervolgens bleven de stoplicht op het Julianaplein op rood staan.'De verkeersregelinstallatie kreeg niet het juiste signaal van de brug', legt Kiel uit. Ook dat probleem is inmiddels verholpen.