Tammo is de Schierste Grunneger Noam

De Schierste Grunneger Noam van 2017 is... Tammo. De naam won met meer dan 40 procent van de stemmen.

De verkiezing werd dit jaar voor het eerst gehouden. Zo'n vierduizend mensen brachten hun stem uit op de vier finalisten.Popko kreeg 20 procent van de stemmen en bleef Liefke met één stem voor. Zwaantje eindigt dit jaar op de vierde plekLandelijk heten 381 mensen Tammo , voor 213 mensen is het hun tweede naam. De meeste Tammo's wonen binnen een straal van 50 kilometer van de stad.Om het Tammo-feestje te vieren, brengen we in Noord Vandaag een ode aan de winnende naam.Heet jij Tammo en wil je om 18 uur aanwezig zijn in onze live-uitzending op tv? Bel dan met 050 3188 288. Je wordt om 17 uur verwacht in de Mediacentrale in Groningen.