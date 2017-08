Man besteelt openluchttheater

(Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Voor het inbreken bij openluchttheater de Barkhoorn in Sellingen en het stelen van twee aanhangers in Scheemda en Sellingen veroordeelde de rechtbank een 23-jarige man uit Ter Apelkanaal tot zeven maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk.

'We hebben met iemand te maken die een strafblad aan het opbouwen is', zei de rechter. De man stond de laatste tijd vaker voor de rechter. Vrijdag was hij niet bij de rechtszaak aanwezig.



Kofferbak

De 23-jarige man nam uit het openluchttheater een koffiezetapparaat, koffie, een elektrische grasmaaier en statieven mee. De 23-jarige gaf toe dat hij de grasmaaier had gestolen, maar zei dat hij niets van de andere spullen wist. Deze spullen werden wel in de kofferbak van zijn auto aangetroffen.



Naast de celstraf moet de man 600 euro schadevergoeding aan het theater betalen.