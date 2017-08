Man bedreigt winkelmedewerker: 'Ik slacht jou af'

'Ik houd helemaal niet zo van stelen.' Maar toch ging een 36-jarige man uit Hoogezand in maart de fout in. Bij een kledingwinkel in zijn woonplaats nam hij een jas mee. Ook bedreigde hij winkelmedewerkers.

Het komt hem op een straf van vier weken cel te staan.



'Ik slacht jou af'

Een maand na de diefstal van de jas bedreigde de man een medewerker van een winkel en zei meerdere keren: 'ik slacht jou af'. Weer een maand later ging de man nog een keer de fout in en ging hij winkelcentrum De Hooge Meeren binnen, terwijl hij hier een verbod had.



De man liep nog in zijn proeftijd en de rechter rekent het hem dan ook zwaar aan dat hij drie keer de fout in is gegaan. Naast de celstraf moet de man ook de jas terugbetalen.