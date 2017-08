Expeditie Grunnen: Wat is de oorzaak van deze puinhoop?

(Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord) (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

In Alteveer is het, het gesprek van de dag: wie veroorzaakte deze puinhoop? Het is het huis van Pleun de Bruin. De plaatselijke jeugd zegt dat 'ie z'n eigen huis in een boze bui met de grond gelijk heeft gemaakt. Of dit waar is, legt Pleun vanavond zelf uit in Expeditie Grunnen.



Ook in Expeditie Grunnen:

- Stoere zeemansliederen in Appingedam

- De excecuties van de Giezelbaarg in Veele

- Het oogstfeest van Onstwedde

- De aardappels en uien van boer Dinkla

- en nog veel meer...



Wat is Expeditie Grunnen?

