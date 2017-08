Expeditie Grunnen: Esmee wordt gedoopt in de vijver

Esmee wordt gedoopt in de vijver bij Borgerswold in Veendam. (Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

Een bijzondere dag voor Esmee. Zondag is ze gedoopt in de vijver bij Borgerswold in Veendam. Samen met haar zus en de voorganger staat ze compleet in het wit in het water. Waarom ze zich laat dopen en hoe dat precies gaat zie je vanavond in Expeditie Grunnen.



Ook in Expeditie Grunnen:

- Autocrossen in Winsum

- De schilderijen van Kees

- Wie onderhoudt toch de grasmat van de FC?

- Fietsers in Garnwerd

- En nog veel meer...

De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via



Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend?



