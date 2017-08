Weer 'prijs' voor Feringa: een eigen fietsparkeerplek

Als Nobelprijswinnaar heb je soms een streepje voor op anderen. Zo ook Ben Feringa. Hij heeft een eigen fietsparkeerplek gekregen bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Feringa, die vorig jaar de Nobelprijs voor de scheikunde won, zoeft dagelijks op de fiets van zijn woonplaats Paterswolde naar zijn werk in de binnenstad van Groningen.Met een bordje worden andere fietsers geattendeerd op de privéplek, een initiatief van de Scholierenacademie.Toch zit er een klein addertje onder het gras, want de plek is bedoeld voor Nobelprijswinnaars, meervoud dus. Het goede nieuws: vooralsnog is Feringa de enige winnaar die zijn fiets daar stalt.