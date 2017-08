Fipronilschandaal: kippenboer vestigt hoop op onderzoek rol NVWA

Kippenboer Hans Wilting uit Stadskanaal hoopt dat er ondanks een 'nee' van staatssecretaris Martijn van Dam toch nog geld gaat naar de pluimveehouders die getroffen zijn door de fipronilcrisis.

Hij vestigt zijn hoop op het onderzoek dat er komt naar de rol van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).'En ik kan mij niet voorstellen dat ze daar ongeschonden uitkomen. Als blijkt dat ze grote steken hebben laten vallen, is dat voor ons reden om de NVWA aansprakelijk te stellen', zegt Wilting.Donderdag bleek tijdens een debat in de Tweede Kamer dat de boeren voorlopig niet op steun hoeven te rekenen. Wilting was een van de Groninger boeren waar eieren vernietigd moesten worden, omdat het giftige fipronil er in werd aangetroffen.'De staatssecretaris vindt dat alle verantwoordelijkheid bij de sector ligt en dat volgens hem de NVWA geen enkele blaam treft. Wij staan daar toch duidelijk anders in.'De NVWA wist al in november dat een bedrijf dat bestrijdsmiddelen aan kippenboeren leverde mogelijk fipronil gebruikte. Die informatie werd niet gedeeld met de boeren.'Onbestaanbaar dat wij als sector niet geïnformeerd werden. Wij maken gebruik van gecertificeerde bedrijven, dan ga je ervan uit dat het gewoon goed is wat die mensen doen bij jou.''Dit kost een enorme smak geld, zowel bij ons als de andere pluimveehouders. Je spreekt gauw over twee, drie ton. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Wij hebben het geluk dat we een akkerbouwbedrijf hebben en op die manier wat geld kunnen vrijmaken. Grond is meer waard geworden.''Maar het is heel zuur dat je door wanprestaties van de overheid op die manier het schip in gaat. Ik vind het erg makkelijk van Van Dam om te zeggen: 'Het is bedrijfsrisico'.'