Echtpaar moet vier weken de cel in voor hennepteelt

(Foto: Flickr/Mencantagava (Creative Commons))

Een echtpaar uit Oude Pekela moet vier weken de cel in voor het telen van hennep. Het stel had 143 planten in hun huis staan.





Eerder al werkstraf

In de rechtszaal verklaarden de man (66) en vrouw (60) dat ze de rekening niet konden betalen. De vrouw heeft bovendien reuma. 'Dit kon zo niet langer en daarom hebben we het gedaan', verklaarde haar man.



Hij liep nog in zijn proeftijd. Ook had het echtpaar al eerder een werkstraf gekregen voor het telen van hennep. Daarom vindt de rechter dat ze gewaarschuwd waren en ze nu wel de cel in moeten.



