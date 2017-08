Faber gooit het roer om tegen FC Utrecht

Etiënne Reijnen, Lars Veldwijk en Ajdin Hrustic zijn hun basisplek kwijt. FC Groningen-trainer kiest tegen FC Utrecht voor Yoëll van Nieff, Tom van Weert en Todd Kane.

Hierdoor speelt de FC zondag zeer waarschijnlijk in een 5-3-2-formatie. Django Warmerdam en Todd Kane fungeren als opkomende backs, waardoor in balbezit een 3-5-2-opstelling ontstaat.Waar de FC nog maar twee officiële wedstrijden speelde, heeft FC Utrecht er inmiddels acht achter de kiezen. In de strijd om een plek in de groepsfase van de Europa League versloegen de Domstedelingen Valletta en Lech Poznán.Vorige week kwam daar een 1-0 thuiszege op Zenit Sint-Petersburg bij. Donderdagavond verloor FC Utrecht voor het eerst dit seizoen. In de return in Sint-Petersburg werd het na verlenging 2-0 voor de Russen. Daarmee kwam er een einde aan het Europese sprookje van Utrecht.Met 120 minuten in de benen, een vliegreis achter de rug en een enorme teleurstelling op zak is het afwachten hoe de ploeg van trainer Erik ten Hag zich klaarstoomt voor het duel met de FC, zondag om 16.45 uur.In de Eredivisie is FC Utrecht een van de vijf ploegen die nog zonder puntenverlies is. ADO Den Haag en Willem II werden verslagen. FC Groningen pakte een punt tegen SC Heerenveen (3-3) en verloor op bezoek bij Ajax (3-1). De FC staat twaalfde.FC Groningen heeft het de afgelopen jaren in eigen huis niet makkelijk tegen FC Utrecht. Vorig seizoen verspeelde de FC een 2-0 voorsprong (2-3 uitslag). Een jaar eerder werd het 1-4.De laatste thuiszege op FC Utrecht dateert van 11 augustus 2013. Nick van der Velden en Richairo Zivkovic zorgden voor een 2-0 overwinning.FC Groningen-FC Utrecht is zondag live te volgen bij RTV Noord. Op Radio Noord presenteert Oetse Eilander vanaf 16.00 uur FC Groningen Live. Naast hem zit analist Barend Beltman. Vanuit het stadion doet Elwin Baas verslag.Daarnaast is het duel te volgen via het liveblog in de app en op de website. FC Groningen-FC Utrecht begint zondag om 16.45 uur.Voorafgaand en na afloop van FC Groningen-FC Utrecht wordt de stemming gepeild via Facebook Live. Daarnaast geven enkele supporters online hun mening in onze nieuwe rubriek 'De twaalfde man'.Padt; Kane, Te Wierik, Larsen, Van Nieff, Warmerdam; Drost, Bacuna, Jenssen; Mahi, Van Weert.