Inspectie gaat poolshoogte nemen op Aletta Jacobs College

De Inspectie van het Onderwijs gaat na de zomervakantie poolshoogte nemen op het Aletta Jacobs College in Hoogezand. Aanleiding is de berichtgeving van RTV Noord over de afpersing van scholieren.

'Hoe gaat school hiermee om?'

Dat is aanleiding voor de Inspectie om contact op te nemen met het Aletta Jacobs College. 'Wij willen weten wat er is gebeurd en hoe de school ermee omgaat', zegt voorlichter Hans van der Vlies.



Tot nu toe heeft de schoolleiding geen contact opgenomen met ouders van afgeperste leerlingen. Ook zijn andere ouders niet op de hoogte gesteld van de kwestie.



Geen commentaar

Van der Vlies benadrukt dat de Inspectie zich eerst laat informeren door de school. 'We willen niet op de zaken vooruit lopen.'



Het Aletta Jacobs College wil geen commentaar geven.



