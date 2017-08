'De focus ligt bij FC Utrecht weer op de Eredivisie'

Het contrast is groot vrijdagochtend. Terwijl FC Groningen fanatiek traint in eigen stadion, zijn de spelers van FC Utrecht nog onderweg vanuit Sint-Petersburg. Hoe snel herstellen zij zich?

'Dat is de grote vraag die we ons allemaal stellen', zegt René van den Berg vanaf het vliegveld. Hij volgt de Domstedelingen namens RTV Utrecht.'De spelers die bij het vliegveld in Sint-Petersburg bij elkaar kwamen zagen er monter uit', is zijn eerste conclusie. Donderdagavond verloor FC Utrecht na verlenging van Zenit Sint-Petersburg in de voorronde van de Europa League.'Natuurlijk is de kater groot als je in de verlenging verliest van een miljoenenploeg als Zenit. Het onderling verschil in begroting is zo'n 100 miljoen', zegt Van den Berg. Door de nederlaag is het Europese seizoen voorbij voor Utrecht.Volgens Van den Berg ligt de focus nu weer op de Eredivisie. 'De vierde plaats of misschien wel meer ligt in het verschiet. En het bekertoernooi. Er zijn zat prijzen te halen waar FC Utrecht zich kan laten gelden.''Ik denk dat het een heel moeilijke wedstrijd wordt. Ik wil niet zeggen dat Groningen een angstgegner is, maar we weten uit de historie dat het niet makkelijk is uit bij Groningen te winnen.'