Honderden bezwaren tegen vergunning gaslocatie Warffum

Tegen de verlenging van de omgevingsvergunning voor de NAM-locatie in Warffum zijn 364 bezwaren ingediend. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken.

De omgevingsvergunning is nodig om gas te kunnen winnen uit dit kleine gasveld.Demissionair minister Henk Kamp besloot eerder al de omgevingsvergunning te verlengen. Daar konden nog tot vorige week zienswijzen tegen worden ingediend.Volgens het ministerie zijn er acht uniek bezwaren ingediend. Eén advocatenkantoor heeft namens 357 betrokkenen een identieke zienswijze afgeleverd op het departement. Daarnaast zijn nog zeven aparte bezwaren binnengekomen.Een woordvoerder benadrukt dat het hierbij om voorlopige aantallen gaat. Binnenkort reageert het ministerie op de bezwaren in de vorm van een zogenoemde nota van antwoord. Daar staat dan ook het definitieve aantal zienswijzen in.Uit het kleine gasveld net buiten het dorp is inmiddels zeven miljard kuub gas gewonnen. De NAM wil ook de resterende miljard kuub uit de bodem halen.