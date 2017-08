Hoogste baas politie Noord-Nederland vertrekt

Oscar Dros, chef van de politie Noord-Nederland, vertrekt. Dros wordt per 1 september politiechef van de Eenheid Oost-Nederland.

Dros werkte vijftien jaar in het noorden, waarvan de laatste vier als politiechef. In 2002 ging hij aan de slag als plaatsvervangend korpschef in Drenthe, twee jaar later werd hij korpschef van de regiopolitie Groningen. Dat bleef hij tot zijn aanstelling als chef van de Eenheid Noord-Nederland.'Ik heb de nieuwe eenheid mede op poten mogen zetten en met veel fijne collega's en partners samengewerkt. De vacature van politiechef in Oost-Nederland biedt me echter de kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan, in een nieuwe omgeving met andere veranderopgaven', verklaart Dros zijn overstap.