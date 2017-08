Een klein beetje Groningen in de kerk in Zaandam

(Foto: Janet Bloem) (Foto: Janet Bloem)

In de Oostzijderkerk in Zaandam is tot en met vijf september een klein beetje Groningen te vinden. Sappemeerster Joke Bloem exposeert daar haar keramische orgels. 'Een droom die uitkomt', vertelt ze trots.

Geschreven door Beppie van der Sluis

Verslaggever

De 76-jarige Bloem maakt orgelimpressies van klei. Ze zijn gebaseerd op echte orgels uit onder andere Wenen, Alkmaar, Amsterdam en Groningen.



Haar meest bijzondere werk komt dan ook uit haar geboorteplek. Het is een werk met een bijzonder tintje; er zit een echte orgelpijp uit de Sint-Willibrorduskerk uit Sappemeer in verwerkt.



Orgel les was te duur

Bloem was altijd al een orgelliefhebber, ze woonde in Sappemeer vlak naast de kerk. Ze vond de orgelklanken prachtig. 'Ik wilde eigenlijk zelf ook op orgel les, maar daar hadden we met een gezin van acht kinderen geen geld voor', vertelt Bloem.



Orgelpijpje kopen

Toen in 1972 de toren van de kerk door een grote windvlaag naar beneden werd gehaald, moest er geld ingezameld worden voor de restauratie. 'Door een orgelpijpje te kopen sponsorde je de kerk', zegt Bloem. En dat orgelpijpje is nu verwerkt in haar mooiste werk.



Van de zolder naar de kerk

In twintig jaar maakt Bloem dertien keramische werken. Ze hebben in die jaren één voor één bij de Sappemeerster aan de muur gehangen. Daarna zijn ze naar zolder verdwenen. Inmiddels is het stof van de werken geblazen en hangen ze te schitteren in Zaandam. De plek waar Bloem inmiddels ook woont. 'Deze expositie is precies zoals ik het altijd al heb gewild', zegt ze trots.



Grote stalen hekken

Een erg romantisch gezicht is het alleen niet. De werken zijn opgehangen aan grote stalen hekken. 'Die dingen zijn zo zwaar, ongeveer tien kilo per stuk', vertelt Bloem.



Op 5 september zijn de kunstwerken voor het laatst te zien in de kerk tijdens een orgelconcert.