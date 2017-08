Noord Vandaag: Alle Tammo's verzamelen

Een studio vol Grunnegers die Tammo heten. En zelfs een hond met die naam. Want Tammo is verkozen tot 'Schierste Grunneger Noam'. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

'De naam Tammo dreigt uit te sterven', sipt een van de Tammo's in de uitzending. Maar wie weet worden er over negen maanden weer een hoop Tammo's geboren, nu de naam volop in de belangstelling staat.'Morgen wil ik 40 euro''Heb ik niet man''Steel wat uit de portemonnee van je pa of ma'Redacteur Tristan Braakman vertelt het verhaal van de veertienjarige scholier die een aantal medeleerlingen van het Aletta Jacobs College in Hoogezand afperste via WhatsApp. Hij sprak uitgebreid met de ouders van een aantal slachtoffers. Ze willen hun verhaal alleen anoniem doen, uit angst voor represailles.FC Groningen-trainer Ernest Faber gooit het roer om tegen FC Utrecht. Reijnen, Veldwijk en Hrustic moeten waarschijnlijk op de bank beginnen. En voor welke speelstijl kiest Faber?Appingedam verwacht komend weekend 45.000 bezoekers tijdens het muziekfestival Bie Daip. Waaronder de Amerikaanse folkgroep Bocca Musica, die een voorproefje geeft in de studio.- Rob Mulder heeft een hartverwarmend verhaal- Woar is dit?- Een bijzondere 'prijs' voor Nobelprijswinnaar Ben Feringa