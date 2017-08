Opnieuw storing aan slagbomen Julianabrug

Er is vrijdagmiddag opnieuw een storing aan de slagbomen van de Julianabrug in Groningen geweest. Net als donderdag bleven de slagbomen omlaag staan. Na ongeveer een half uur, gingen ze weer omhoog.

Dat meldt de ANWB. Het verkeer op de ringweg stond vast, maar rijdt weer.Woordvoerder Bob Kiel van Rijkswaterstaat liet donderdagochtend op Radio Noord al weten dat een nieuwe storing niet uitgesloten was. 'Het is een oude brug, die aan slijtage onderhevig is.'