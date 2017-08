'Schandalig zoals er met de bewoners van Selwerd wordt omgesprongen'

Vanaf maandag 4 september hebben fietsers die bij park Selwerd de Eikenlaan in Stad oversteken voorrang op automoblisten. Dat is vragen om problemen, zegt buurtbewoonster Margriet Derix. 'Ik geloof dat het een heel grote puinzooi gaat worden.'

Naar verwachting zijn er vanaf het nieuwe collegejaar rond de 20.000 fietsbewegingen per dag over het vernieuwde fietspad van en naar Zernike, waaraan momenteel de laatste hand gelegd wordt.'Ik wil dan nog wel eens zien hoe een auto erdoor komt', zegt Derix over het moment waarop fietsers voorgaan. 'Laat staan de bussen. En heel veel mensen in deze wijk zijn erg afhankelijk van de bus. Als het vaststaat, komt ook de ambulance er niet door.'Derix heeft het gevoel dat er totaal niet geluisterd wordt naar de klachten van haar en andere verontruste omwonenden. 'Ik ben op alle inspraakavonden geweest. Maar je wordt altijd met een kluitje in het riet gestuurd. Ik heb een tunneltje voorgesteld. Maar dat vinden ze te duur.'Vanaf komende maandag gaat de Eikenlaan een week dicht voor het verkeer, zodat de nieuwe fietskruising afgerond kan worden. Ook dat ziet Derix niet zitten. Want dat betekent dat ook de bussen er niet langs kunnen 'En er komen toch belangrijke lijnen hier door de wijk. Als je niet goed ter been bent en afhankelijk van de bus, zit je dus een hele week gebonden aan huis.''Schandalig zoals er met de bewoners van de wijk Selwerd wordt omgesprongen', vindt Derix.Er is nog een kansje dat de huidige situatie - fietsers die moeten wachten voor het andere verkeer op de Eikenlaan - straks weer terugkomt. Toen de gemeente Groningen vorig jaar instemde met voorrang voor fietsers, beloofde wethouder Paul de Rook dat het wordt teruggedraaid als blijkt dat de vernieuwing onveilig uitpakt.