'Eigen bijdrage voor operaties zorgt voor onduidelijkheid en onrust'

Het 'proefballonnetje' van ziekenhuizen om patiënten per ingreep een eigen bijdrage van 150 euro te laten betalen, kan wat Zorgbelang Groningen betreft direct weer de prullenbak in. 'Het is te onduidelijk.'

Johan ten Hoove, woordvoerder van Zorgbelang Groningen, is helder: 'Je weet helemaal niet waar dit plan over gaat. Wat is bijvoorbeeld een kleine ingreep?'De ziekenhuizen lanceerden het plan vrijdagochtend. De achterliggende gedachte: het eigen risico simpeler maken. Patiënten zouden vaak lang in het ongewisse zitten over de prijs van een behandeling. Zorgnota's komen vaak met een grote vertraging.Maar Ten Hoove ziet deze voordelen nog niet. 'Als je dit invoert, moet je weten om welke ingrepen het gaat en waar die 150 euro precies voor is. En dat het niet elke keer 150 euro is, maar dat het tot het maximum van je eigen bijdrage is.' Die grens ligt op 385 euro.Dat er duidelijkheid moet komen over de kosten van zorg, staat volgens Ten Hoove als een paal boven water. Maar de manier waarop moet anders, vindt hij.'Laat mensen weten wat ze uitgeven aan zorg. Stuur hen een rekening thuis, dan weten ze wat ze consumeren. Dat is een goede manier van bewustwording', denkt hij.Dit plan zorgt volgens hem alleen maar voor onrust. 'De kans bestaat dat mensen juist zorg gaan mijden als ze weten dat ze 150 euro moeten betalen voor elke ingreep.'Hij pleit er dan ook voor dat het nieuwe kabinet met een goed en waterdicht systeem komt om de zorgkosten in toom te houden en het eigen risico overzichtelijk.