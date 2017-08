Race tegen de klok voor grasdrogende boeren

(Foto: Nico Swart/RTV Noord) (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Topdrukte op het land. En topdrukte bij de grasdrogerijen. 'We willen het hooi op tijd van het land, dan kan de mest erop', zegt boer Jos Vergeer uit Overschild.

Zodra de dauw opgetrokken is en het gras deels is opgedroogd, gaat Vergeer zijn land op. Een race tegen de klok, want de periode om mest uit te rijden wordt steeds korter. Dus moet ook het gras eerder van het land.



Op het land, uit de mestkelder

'Mest uitrijden moest altijd voor 1 oktober', zegt Vergeer. 'Dat is vervroegd naar 15 september en nu zelfs naar 1 september.'



Zonder mest is de kwaliteit van het gras minder. Bovendien willen boeren hun mestkelders leeg hebben.



Drogerijen maken overuren

Als het gras van het land is, belandde de bulten bij grasdrogerijen, zoals Groenvoederdrogerij Oldambt in Oostwold. 'We draaien dag en nacht', zegt bedrijfsleider Luit Heikens.



'We zijn het wel gewend in de zomer, maar het is nu wel extra druk. De inkoop van gras is momenteel minimaal.'



'Grote hopen gras'

Voor de fabriek worden 'grote hopen gras' gestort. 'Die worden opgeschept door shovels, zodat er per boer een enorme hoop ligt. Die worden afzonderlijke gedroogd.'



Grasdrogen tot november

Heikens verwacht nog wel even druk te zijn met het gras. Ook na de mestdeadline van 1 september. 'We zijn gewend lang door te gaan, soms wel tot in november. Het gras blijft groeien, vooral met deze temperaturen.'