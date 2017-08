Boekje spelweek Zuidhorn is nu ook in het Arabisch

(Foto: Jan Been/RTV Noord) (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Het programmaboekje van de spelweek in Zuidhorn is vanaf dit jaar ook in het Arabisch geschreven.

De Stichting Welzijn Gemeente Zuidhorn heeft dat gedaan om de deelnemende kinderen en hun ouders die het Nederlands nog niet machtig zijn beter bij de spelweek te betrekken. Het is vooral bedoeld om misverstanden te voorkomen, zegt coördinator Bart Brandts Buys.



Zwembroek vergeten door taalproblemen

Komende maandag begint de jaarlijkse spelweek. 180 kinderen doen er aan mee. Daar zijn ook kinderen bij van vluchtelingen.



Brandts Buys: 'Soms vergat een kind door het taalprobleem bijvoorbeeld zijn zwembroek of lunchbox. Dat is vervelend voor zo'n kind. Met dit boekje in het Arabisch proberen we dat te voorkomen.'



Moeder

Het boekje is geschreven door de moeder van een van de kinderen vertelt Brandts Buys. 'Zij vond het leuk om te doen en wilde zo ook het Nederlands beter onder de knie krijgen.'