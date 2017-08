Henk Grol: 'WK-deelname zou het einde van mijn carrière kunnen zijn'

'Dit komt heel hard aan.' Judoka Henk Grol besloot donderdagavond om niet deel te nemen aan het WK Judo, komende week in Boedapest. Hij heeft een knieblessure.

'Het is gewoon te risicovol om te judoën. Mijn knie en mijn carrière staan op het spel. Het is de derde blessure aan deze knie. De kans is groot dat ik hem sloop als ik nu doorga. Dat zou het einde van mijn carrière kunnen betekenen en ik ben gewoon nog niet klaar om te stoppen.'De knie hinderde Grol tijdens twee eerdere WK's ook al. In 2014 en in 2009, toen hij nog wel de finale haalde.Toen ging hij wel door, nu niet. 'Vroeger had ik geen 'nee' gezegd. Maar de medici waren duidelijk: mijn knie gaat het niet houden.'Grol richt zich nu op het WK alle categoriën in november in Marrakech. 'Dat staat met een uitroepteken in mijn agenda. Ik sta liever daar fit aan de start, dan hier half met het risico mijn knie te slopen.'Fitheid is belangrijk voor de judoka, die zich verder sterker dan ooit voelt. 'Ik ben in aanloop naar dit WK twintig kilo afgevallen. Dat was heel heftig. Ik heb alles gegeven om erbij te zijn op het WK. Ik wil absoluut tonen hoe goed ik nog ben. Daarom komt dit heel hard aan.'Afgelopen woensdag was de perspresentatie van de judoploeg voor het WK. Toen heeft Grol niks gezegd over zijn knieblessure.Grol: 'Toen ging ik er nog vanuit dat ik het zou halen. Ik wilde het sowieso niet vertellen. Je wilt je tegenstanders niet wijzer maken, en ik wilde het niet als excuus gebruiken. Ik wil niet overkomen als een huilebalk.'