Te Wierik: 'Aanpassen is geen schande'

Speelt FC Groningen zondag in een vertrouwd systeem? Of doet trainer Ernest Fabere concessies na de kansloze nederlaag bij Ajax?

Het maakt verdediger Mike te Wierik geen bal uit. 'Met of zonder concessie, als we maar van ze winnen.''Weet je, zondag tegen Ajax was het niet goed genoeg. Zowel in balbezit als verdedigend', zegt de verdediger die hoogstwaarschijnlijk verhuist van de rechtsbackpositie naar een plekje in het hart van de verdediging.'We hebben de beelden van Ajax-uit teruggekeken en er is genoeg ruimte om te verbeteren. Of dat in 4-4-2 of een ander systeem is, zien we zondag wel. Je moet flexibel zijn en meerdere systemen kunnen spelen.''Een kleine concessie doen is niet erg om daar beter van te worden. We zijn nog zeker zoekende. Je kunt wel dom door blijven gaan waarmee je bezig bent, maar als het even niet wil, moet je soms iets aanpassen. Dat is geen schande.''Als wij denken dat we er beter van worden, moeten we het doen. Het is afwachten hoe het gaat. Je kunt niet op voorhand denken: het komt niet goed. Dan kun je er beter mee uitscheiden.'FC Groningen neemt het zondag om 16.45 uur in eigen huis op tegen FC Utrecht. Zondagavond vlak na half zeven is dus duidelijk hoe eventuele aanpassingen uitpakken.Het publiek hoeft zich volgens Te Wierik geen zorgen te maken dat het slappe hap wordt. 'De schroom van ons afgooien en erop klappen: dat gaan we sowieso doen.'