Gronings experiment basisinkomen gestagneerd

Het Groningse experiment om via crowdfunding een Nederlander een jaar lang een basisinkomen te geven, is na ruim twee jaar gestagneerd. Er is nog lang niet genoeg geld ingezameld voor een derde basisinkomen. Dat zegt Ronald Mulder van de Groningse stichting MIES, die deze proef begon.

Frans KerverRuim twee jaar geleden kreeg stadjer Frans Kerver een jaar zonder voorwaarden duizend euro per maand van de donateurs. De bedoeling was om na te gaan wat het met mensen doet als ze zich geen zorgen hoeven te maken over hun inkomen. Een jaar later nam een Haagse kunstenares het stokje over.Te weinig geldMaar er is nog steeds niet genoeg geld ingezameld om het experiment een vervolg te geven. 'De eerste 12.000 euro ophalen duurde precies 100 dagen, de tweede keer duurde het al bijna negen maanden en de derde keer zitten we na ruim een jaar nog maar op een kwart van het beoogde bedrag,' vertelt Mulder.Drie keer is scheepsrechtHij geeft de moed nog niet op. In september is er in Groningen een kennisfestival over verschillende varianten van een basisinkomen, waar ook dit experiment onder de aandacht wordt gebracht. Wellicht levert dat de benodigde 9.000 euro op. 'Maar wat mij betreft geldt, drie keer is scheepsrecht. Daarna beëindigen we het experiment. Het is mooi geweest, de politiek is nu aan zet.'CampagneMulder vindt de proef met het basisinkomen niet mislukt: 'Zo'n drieduizend mensen hebben belangeloos bijgedragen aan het inkomen van een ander. Dat er geen geld meer binnenkwam was vooral omdat we steeds minder campagne voerden. En een helemaal mensen die je al bereikt hebt, hebben al wat gegeven. Natuurlijk is het aan de politiek om het basisinkomen op grotere schaal uit te voeren. Dan moet het gefinancierd worden uit belastingen en niet uit donaties.'