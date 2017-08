Brand bij woonboot Hoendiep

(Foto: Joey Lameris / 112Groningen) (Foto: Joey Lameris / 112Groningen)

Bij een woonboot aan het Hoendiep in Groningen heeft vrijdagavond een brand gewoed. De politie heeft tijdelijk één rijbaan van het Hoendiep afgesloten.

De brand woedde op een steiger naast de woonboot. De brandweer had de brand snel onder controle. Volgens de brandweer is er rook- en roetschade aan de woonboot. De oorzaak van de brand is onbekend.