Rob gaat langs de zielsgelukkige Aaltje

(Foto: RTV Noord)

Aaltje (77) uit Veendam zat in zak in as toen haar hondje Bobby overleed. De mensen van Jouw Winkel, een inbrengwinkel in het centrum van de plaats, waren aangedaan door het verdriet van hun dagelijkse klant en besloten een nieuwe hond voor haar te vinden.

Karen en Wim vonden een Chihuahua in Limburg. Ze haalden haar op, Diva heet ze, en verrasten Aaltje er mee. En Aaltje is er zielsgelukkig mee, zag Rob Mulder vandaag.