De Oostersluisbrug ligt weer op z'n plek

Rond acht uur is de brug op een ponton naar de Oostersluis gevaren, waar twee hijskranen het brugdeel in drie kwartier tijd op zijn plek hebben gehesen.In juli vorig jaar werd de brug aangevaren door een binnenvaartschip. Daardoor kon er een jaar lang geen zwaar verkeer over de brug. De afgelopen anderhalve maand is de brug op een werf in de stad gerepareerd.'De hoofdligger die aangevaren is, de balk die in de lengte onder de brug door loopt, die is vervangen', zegt Otto Bruggink van Rijkswaterstaat. 'De constructie van de verbinding tussen een aantal dwarsliggers en die hoofdligger is ook aangepast.'Dit weekend worden de werkzaamheden rondom de Oostersluisbrug afgerond. Vanaf maandagochtend 6.00 uur is de brug weer in bedrijf voor zowel het wegverkeer als het scheepvaartverkeer.