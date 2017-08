De lat ligt hoog bij het Groningse FC Emmen

Wat heeft FC Emmen nou met Groningen te maken? Veel. Heel veel. Maar liefst tien selectiespelers hebben een link met onze provincie. Dat is niet vreemd, want de Veendammer-trainer Dick Lukkien werkte bij zowel bij FC Groningen als Veendam.

Aan de Meerdijk stond vrijdagavond de eerste thuiswedstrijd van het seizoen op het programma. Het eindigde in een teleurstelling. Emmen kwam niet verder dan 1-1 en daar had Lukkien vooraf niet voor getekend.Aanvallend bracht de ploeg te weinig. 'Het tempo was te laag waardoor wij erg voorspelbaar waren,' blikt trainer Lukkien na afloop terug. Een week eerder won Emmen de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk waardoor de club nog altijd op een keurige gedeelde vierde plaats staat in de Jupiler League.Dat is ook de plek waar Emmen aan het eind van het seizoen hoopt te staan. 'De lat ligt hoger dan vorig seizoen. Doel is om rond plek vijf te eidendigen en zo de eerste ronde van de play-offs over te kunnen slaan,' zegt verdediger Glenn Bijl uit Stadskanaal. Hij maakte afgelopen zomer de overstap van FC Groningen onder de 23 naar Emmen.Bijl is dus niet de enige Groninger bij FC Emmen. Tegen Eindhoven was de volledige laatste linie Gronings, want het viertal Nick Bakker, Keziah Veendorp, Jeroen Veldmate en Glenn Bijl hebben niet alleen een FC Groningen verleden ook zijn het alle geboren en getogenDaarnaast zat doelman Peter van der Vlag (Wildervank) op bank. Speelde oud-FC Groningen-speler Hilal Ben Moussa op het middenveld naast oud-Veendam-speler Gersom Klok. Viel de eveneens oud-Veendam-speler Michiel Hemmen ook nog vlak voor tijd in.Verder spelen de nog niet fitte Anco Jansen (speelde bij Veendam) en Henk Bos (Musselkanaal) ook bij FC Emmen.'Het zijn bekenden van mij. Ik weet wat ze kunnen,' zegt Lukkien over het groot aantal 'Groningers' in zijn selectie. 'Wij willen een bepaalde manier van voetbal spelen wat we ook bij FC Groningen wilden. Dan is het wel lekker dat er jongens zijn die weten hoe ze dat moeten doen en de gretigheid hebben om dat te laten zien.'Ook zijn er zoveel spelers met een link met Groningen, de voertaal blijft gewoon Nederlands. 'Het zijn wel Groningers, maar ze verstaan het Gronings lang niet altijd,' lacht Lukkien die met zijn tweede seizoen in Emmen bezig is.