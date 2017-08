Brand beschadigt tribunes voetbalvereniging

(Foto: De Vries Media)

Aan de Burgemeester Klauckelaan in Appingedam heeft zaterdagmorgen een brand gewoed. De tribune op het Burgemeester Welleman Sportpark is door de brand beschadigd.

De brand is zaterdagochtend rond vijf uur uitgebroken. De stalen platen van het dak en de achterwand zijn beschadigd.



De tribune is juist de afgelopen tijd opgeknapt door vrijwilligers van voetbalvereniging DVC Appingedam. 'Erg triest, vooral gezien de aankomende fusie feestweek en het vele werk wat vrijwilligers er de afgelopen periode in hebben gestoken om de tribune op te knappen', zegt secretaris Irene Bos.



De brandweer vermoedt dat de brand is aangestoken. De recherche onderzoekt de zaak.