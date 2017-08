Springruiters met Jur Vrieling zesde op EK

(Foto: jurvrieling.nl)

De Nederlandse springruiterequipe met Jur Vrieling is op het EK in Göteborg op de zesde plek geëindigd van de landenwedstrijd. De ruiters wisten tijdens de laatste manche nog vier plaatsen te stijgen in het eindklassement. De ploeg had zich als tiende gekwalificeerd.





Goud

Ook Harrie Smolder was foutloos. Marc Houtzager en Ruben Romp lieten ieder vijf strafpunten noteren. Oranje eindigde op een totaal van 30,53 strafpunten. Ierland won het goud.



Individuele finale

Zondag staat de individuele finale op het programma, met de beste 25 combinaties uit het individuele klassement. Met zijn 14e plaats tot dusver, doet Jur Vrieling mee in die finale.



