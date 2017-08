Kijk terug: Cruiseschip verlaat dok van de Meyer Werft

(Foto: ndr.de)

Even over de grens in Papenburg verlaat zaterdagochtend de 'World Dream' de Meyer Werft. Het cruiseschip is met 335 meter een van de grootste die de werf ooit heeft gebouwd.





Eemshaven

Vast onderdeel daarvan is een serie proefvaarten, vaak met de Eemshaven als uitvalsbasis.

Daar wordt ook de laatste hand gelegd aan de stoffering van de World Dream.



Kijk live naar het uitdokken



