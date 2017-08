Kanoërs omvergevaren door speedboot (update)

(Foto: De Vries Media) (Foto: Niels Akkerman/FPS)

In het Eemskanaal bij Groningen heeft een speedboot zaterdagochtend een kano omvergevaren. De twee kanoërs zijn in het water beland maar niet gewond geraakt.

Eerder werd gemeld dat de kano was overvaren door de speedboot. Dat blijkt uit nader onderzoek toch niet te zijn gebeurd. De kano sloeg om doordat de speedboot een grote golf veroorzaakte.



Na het ongeluk is de speedboot met vier of vijf opvarenden doorgevaren. De politie heeft de schipper na een korte zoekactie aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor.



De politie moest zoeken vanaf de kant. Er was geen politieboot beschikbaar om te zoeken op het water.



De brandweer Groningen gaat de kano bergen.