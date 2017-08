Geen treinen tussen Appingedam en Delfzijl na aanrijding (update)

(Foto: Richard Degenhart/FPS)

Er rijden geen treinen tussen Appingedam en Delfzijl. Het is nog niet bekend wanneer de treinen weer gaan rijden.

Op het station Delfzijl-West is een vrouw onder een trein terecht gekomen. Hulpverleners hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Ze gaat per ambulance naar het ziekenhuis.



Een deel van het station is door de politie afgezet. De politie spreekt met getuigen en doet onderzoek naar de oorzaak. Het is nog onbekend hoe het ongeluk is gebeurd. De traumahelikopter was ook uitgerukt voor het ongeluk.



De NS verwacht dat het treinverkeer rond 13:30 uur weer op gang komt.