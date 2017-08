Meer dan tienduizend euro schade door tribunebrand

De schade aan de tribune van voetbalvereniging DVC Appingedam bedraagt meer dan tienduizend euro. Dat blijkt uit een eerste schatting bij de voetbalclub.

Zaterdagmorgen woedde er brand op de tribune aan het Burgemeester Welleman Sportpark in Appingedam. De stalen platen van het dak en de achterwand van de tribune zijn beschadigd.'De brand heeft flink huisgehouden', zegt voorzitter Rick van Bostelen van de Damster Voetbal Combinatie. 'Hele delen zullen vervangen moeten worden.'De tribune is de afgelopen tijd juist opgeknapt door vrijwilligers van DVC. Bestuurslid Jan Mooi is er goed ziek van. 'Wie haalt het in z'n hoofd om dit te doen?', vraagt hij zich af. 'Is dit dan de tijd waar we in leven? Dat is niet normaal, absurd.'De brandweer vermoedt dat de brand is aangestoken. De recherche onderzoekt de zaak.