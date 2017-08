Snelheidsduivel moet schade kanoërs vergoeden

De bestuurder van de speedboot, die zaterdagmiddag is aangehouden in Groningen, blijkt met hoge snelheid door de stad te zijn gevaren. Dat concludeert de politie op basis van verklaringen van diverse ooggetuigen.

Op het Eemskanaal sloeg zaterdagochtend een kano om toen de speedboot vol gas voorbijkwam. In de kano zaten een vader en zoon die aan het vissen waren. Zij kwamen in het water terecht. Hun visgerei en een elektromotor belandden op de bodem van het Eemskanaal. De politie meldde eerder dat de kano was overvaren. Dat blijkt niet het geval.De drenkelingen slaagden erin op eigen kracht op de wal te klimmen. De brandweer haalde de kano uit het water. De bestuurder was intussen vol gas doorgevaren. Hij voer onder meer op hoge snelheid langs het Groninger Museum.De bestuurder werd later aangehouden op het Hoornsediep bij de Parkbrug in de stad. De man, een 27-jarige Veendammer, moest mee naar politiebureau.De politie heeft hem opgedragen contact te zoeken met de gedupeerde vissers en de schade te vergoeden. Als hij dat doet, loopt het waarschijnlijk met een sisser af voor hem af, zegt een politiewoordvoerder.