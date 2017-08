Motorrijder rijdt ruim honderd kilometer te hard over ringweg

(Foto: RTV Noord / Nico Swart)

Een 31-jarige Stadjer reed vrijdagavond ruim honderd kilometer te hard met een motor over de oostelijke ringweg in Groningen. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.

Bij een controle werd een snelheid van 172 kilometer per uur gemeten. Op die weg mag je maximaal zeventig kilometer per uur rijden.



Naast zijn rijbewijs moest de motorrijder ook het voertuig inleveren. Dat had hij gehuurd.