FC Groningen onder 23 begint competitie met gelijkspel

(Foto: JK Beeld)

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag in en tegen Spijkenisse met 2-2 gelijkgespeeld. De eindstand stond bij rust al op het bord.

Geschreven door Elwin Baas

Verslaggever sport

De ploeg van trainer Alfons Arts kwam op een 0-2 achterstand, maar door treffers van Lars Kramer en Joël Donald trokken de Groningers voor de pauze de stand alweer gelijk.



Derby

De Groningers spelen net als vorig seizoen in de Derde Divisie zaterdag waar sinds dit seizoen ook het Assense ACV in uitkomt. Die derby wordt overigens voor het eerst gespeeld op zaterdag 16 september in Groningen.



Volgende week zaterdag, 2 september, speelt FC Groningen onder 23 de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Dan is om 15.00 uur op Sportpark Corpus den Hoorn DOVO uit Veenendaal de tegenstander.