Demonstranten willen geen nieuwe spoorbrug bij Weener

Enkele tientallen aanhangers van de SP en de Duitse zusterpartij Die Linke hebben zaterdagmiddag gedemonstreerd bij de kapotte spoorbrug bij het Duitse Weener. Ze zijn het niet eens met de plannen voor een nieuwe brug.

De huidige brug werd eind 2015 geramd door een vrachtschip. Sindsdien kunnen er geen treinen meer over naar Leer. De actievoerders zijn bang dat er een nieuwe brug komt, die vooral voldoet aan de wensen van de Meyer Werft, even verderop in Papenburg.De scheepswerf wil graag dat er een nieuwe draaibrug komt, waardoor cruiseschepen makkelijker over de Eems kunnen varen. Gevolg is dat er hooguit twee keer per uur een trein langs kan, omdat een draaibrug langzaam opent en sluit. Groningen wilde juist dat er meer treinen naar Duitsland gingen rijden.De demonstranten willen dat de oude brug wordt opgeknapt. De 'Friesenbrücke' zou dan bovendien sneller klaar, zijn dan wanneer er een nieuwe komt. Daarnaast zou de nieuwe draaibrug twintig miljoen euro extra kosten.Maandag overleggen Nedelandse en Duitse bestuurders in Bonn hoe het verder moet met de spoorbrug.