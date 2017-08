Groningen Swim Challenge levert dit jaar tienduizenden euro's meer op

Zwemevenement de Groningen Swim Challenge heeft dit jaar 140.000 euro opgebracht voor het goede doel. Dat is 60.000 euro meer dan vorig jaar. Het eindbedrag werd onthuld door voetballer Arjen Robben.

Met de Groningen Swim Challenge wordt geld opgehaald voor kankeronderzoek van het UMCG. Met het geld wordt naar oplossingen gezocht om kanker te voorkomen en te genezen.Voor het evenement zwommen de deelnemers in estafette van Zoutkamp naar de stad Groningen. De finish was in de Oosterhaven.