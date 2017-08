Column: Alcohol

Ooit als rooie puber en ver daarna ging ik als Rinus door het leven. In mijn dorp kreeg namelijk een ieder een bijnaam. Tieke, Steutje, Bokje, Stoetje of Bukken. Soms was je meer je bijnaam dan je lief was. Ik was Rinus. Van Rooie Rinus.

Het was beging jaren tachtig. Wij zongen alle hits mee van Rooie Rinus en Pé Daalemmer. Jelle gaat lekker… 'Ga Jelle Ga!' en de File naar Schiermonnikoog. Ons lijflied was Alcohol. Want wij als dorpsjongens 'spijden der nait in'.We zongen zonder denken mee in de roes van onze jeugd. En bij het laatste 'papapararapa…..papperapa….papapparappa….' naar de reclame Vakmanschap is Meesterschap van Grolsch gingen de flessen bier in onze handen in de maat mee de lucht in.Misschien omdat ik Alcohol van voor tot achter uit mijn hoofd kende, misschien omdat ik ook rood haar had als Frank den Hollander, werd ik in het dorp Rooie Rinus. Later omdat dat Rooie toch wel wat lang was, werd het simpelweg Rinus. Stiekem was ik best trots dat ik naar een van mijn helden was vernoemd.Ik kroop zelfs in de huid van Rooie Rinus toen ik, samen met Johan de Baggerman als Pé, al staand op een kratje bier een live-concert gaf. Met slechts een nummer op ons repertoire: Alcohol. Het optreden was zo'n succes dat het feestje compleet uit de hand liep en er mensen gewond naar het ziekenhuis werden afgevoerd.Ook heb ik handtekeningen uitgedeeld als Rooie Rinus. Dat was in café Hessenbril, een roemruchte kroeg op de weg van ons dorp naar Winschoten.Op een saaie vrijdagavond dronken wij bier. Siep, Maarten, Henkie, Wilm en ik aan de bar en Bollie erachter. Knobbelbekers op de bar en dreuge worsten erboven. Twee krukken verder zaten twee mannen. Twee bouwvakkers. Die aan hun gewauwel te horen het weekend al urenlang aan het inwijden waren.'Tis hier gain bushalte Rinus. Doe bist aan de beurt'. Het tempo van de jongens naast mij was stukken hoger dan dat van mij. 'Eem vieve', bestelde ik bij Bollie, ondertussen mijn glas verwoed leeg proberend te drinken. Bollie zette met een zwierig gebaar vijf glazen met twee vingers schuim op de bar. 'Dizze zol extra lekker smoaken', zei Henkie en met een gemeend 'Hulde Rooie Rinus!' hief hij zijn glas en dronk het in een keer leeg.De bouwvakker die het dichtst bij Henkie zat, had kennelijk gehoord wat hij gezegd had en vroeg aan Henkie of ik Rooie Rinus was. 'Dat kinst toch wel zain', zei Henkie. 'De echte'. De twee dronken bouwvakkers vroegen ook aan Bollie de barman of ik Rooie Rinus was. 'Joaowah, de echte', zei Bollie zonder blikken of blozen.'Binnen ie Rooie Rinus?' vroegen ze tenslotte aan mij toch niet geheel overtuigd van de beweringen van Henkie en Bollie. 'Joawoa. ik hait Rinus', zei ik het spel half meespelend. 'Kinnen ie dat zo mor wachten?' In zijn dronkenschap hoorde je nog steeds twijfel. Ik vertelde hem dat Pé tijdens een voetbalwedstrijd bij Loppersum 3 een spiertje in zijn bovenbeen had gescheurd en we die avond niet konden optreden in jeugdsoos De Zwarte Schapen in Bourtange. En ik dus nu met vrienden halverwege Kloosterholt en Sodom een biertje dronk.'Dust ons der bie', zei de tweede bouwvakker met een plotselinge kwade toon. Ik begon 'm te knijpen. De twee kerels waren toch aardig uit de kluiten gewassen en de armen met tatoeages waren minstens zo dik als mijn been. 'Zing den eem wat veur ons, hierzoot', zei de eerste bouwvakker, die ineens veel minder dronken leek.Ik probeerde af te wimpelen van 'Ach ik bin hier met kammeroaden' en 'Eem rusteg n biertje drinken…' 'Nou. Zingen!!!', zei de tweede boze bouwvakker. Ik keek even hulpeloos naast mij naar mijn kameraden. Die knikten lachend van: Toe maar! De patjakkers.En daar begon ik. Eerst hortend en stotend maar al gauw kwam ik er in…Mijn kameraden en ook Bollie achter de bar vielen me bij en samen brachten wij Alcohol tot een extatisch einde. 'Papperarapapaa ….pappaparapa….jaaaaaaa' Pe en Rinus zouden er jaloers op zijn geweest.'Hartstikke bedankt!!' zei ik. We kregen spontaan applaus van twee dronken bouwvakkers. Even later kreeg ik enthousiaste klappen op mijn schouder en moest ik een handtekening zetten op een bierviltje. Voor hun vrouwen. Voor Geertje en Janneke.Café Hessenbril werd niet lang daarna een hoerenkeet. En kreeg het de bijnaam Van Hessenbil. Toen het niet lang daar weer na in brand vloog, was de mop dat het wel heel erg heet was geweest in de oude kroeg. Na de brand werd het café weer opgebouwd, maar niemand die zich waagde aan een nieuw avontuur in de kroeg die al kroeg was in de achttiende eeuw. Tot een paar weken geleden.Geertje Havinga en Janneke Dokter uit Heiligerlee gaan er een bloemenzaak annex theehuis in beginnen. Ik geef eerlijk toe. Het voelde bij mij eerst niet goed. Een theehuis in een oud café, waar ik de worsten nog zie hangen. 'Dat kin toch nait!' Maar meteen daarna veranderde ik van mening. Er schoot mij hèt lied van Pé en Rinus te binnen. Mijn lijflied. Alcohol. Nog beter gezegd het begin van Alcohol. Dat stukje van de beroemde Pickwickreclame…