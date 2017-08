FC Groningen in eerste ronde beker naar Utrecht

(Foto: RTV Noord)

FC Groningen speelt in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Hercules uit Utrecht. De Groningers gaan op bezoek bij de ploeg uit de Derde Divisie zondag.

Geschreven door Elwin Baas

Verslaggever sport

Wanneer de wedstrijd gespeeld gaat worden is nu nog onduidelijk. Een ding is wel zeker: De wedstrijden in de eerste ronde worden van dinsdag 19 tot en met donderdag 21 september gespeeld.