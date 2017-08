Persoon raakt zwaargewond bij steekincident

(Foto: Patrick Wind/112Groningen)

Bij een steekincident in de Herestraat in de stad Groningen is zondagmorgen een persoon zwaargewond geraakt. Het incident vond plaats rond vijf uur.

De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek in de buurt. Er worden enkele getuigen gehoord. De straat is afgezet.