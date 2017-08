Persoon raakt zwaargewond door messteken in Herestraat (update)

(Foto: Patrick Wind/112Groningen)

Bij een steekincident in de Herestraat in de stad Groningen is zondagmorgen een persoon zwaargewond geraakt. Het incident vond plaats rond vijf uur.

De politie heeft een 19-jarige man uit Zwolle als verdachte aangehouden. Het slachtoffer was een 26-jarige man uit dezelfde plaats. De verdachte en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar.



De 26-jarige man had meerdere verwondingen in zijn romp en is naar het ziekenhuis gebracht.



De Herestraat was enige tijd afgezet.