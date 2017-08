Zeer grote brand in Holland Casino; pand is verloren

Er woedt een zeer grote brand bij Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep in Groningen. Volgens burgemeester Peter den Oudsten is het pand verloren. Bij de brand raakte niemand gewond.

De brand ontstond rond 7 uur in de ochtend. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er zijn veel blusauto's en hoogwerkers opgeroepen, ook uit de omgeving van de stad. Er komt veel rook vrij die richting het oosten van de stad trekt. In de omgeving, onder meer bij het UMCG, wordt gemonitord op overlast.Volg hier de ontwikkelingen in ons liveblog. Den Oudsten: 'Het is echt een grote brand. Bij een grote brand in de binnenstad denk je altijd: Oh hemel, wat gebeurt hier. Er zijn twee dingen die ik nu zie. Het pand staat relatief alleen en is verloren. Het is uitgebrand, maar er zijn geen slachtoffers gevallen.''De brandweer is nu aan het beoordelen hoe lang het blussen gaat duren en hoe lang er nog last is van rookontwikkeling. De overloop naar de activiteiten in de stad wordt in de loop van de ochtend beoordeeld', besluit Den Oudsten. Door de overlast die de brand veroorzaakt gaat in ieder geval de kerkdienst in de Pepergasthuiskerk vanmorgen niet door.Er is een NL-Alert verstuurd, waarin wordt opgeroepen ramen en deuren te sluiten. De directe omgeving van het casino is afgezet. De brandweer meldt nog wel even bezig te zijn met de brand. 'Het is een complex pand met meerdere bouwlagen en een parkeergarage. We blussen van buitenaf.'Het UMCG heeft vanwege de rook een deel van de ventilatie uitgezet. Volgens een woordvoerder bedreigt de rook het ziekenhuis niet.De politiehelikopter komt naar Groningen om vanuit de lucht beelden te maken van het verspreidingsgebied van de rook. Deze heeft ook een warmtebeeldcamera aan boord. Daarmee krijgt de brandweer nuttige info over eventuele verspreiding van de brand.Ook vanuit de Oosterparkwijk is de rook goed te zien.Bekijk hieronder de reportage van verslaggevers Mario Miskovic en Jeroen Berkenbosch