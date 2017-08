Zeer grote brand woedt bij Holland Casino

Er woedt een zeer grote brand bij Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep in Groningen, dat meldt de brandweer. Niemand raakte gewond. Er is veel rook, die in de wijde omgeving is te zien.

De brand ontstond rond 7 uur in de ochtend. De hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt. Er zijn meerdere blusauto's en hoogwerkers opgeroepen. Er komt veel rook vrij die richting het oosten van de stad trekt. In de omgeving, onder meer bij het UMCG, wordt gemonitord op overlast.Er is een NL-Alert verstuurd, waarin wordt opgeroepen ramen en deuren te sluiten. De directe omgeving van het casino is afgezet. De brandweer meldt nog wel even bezig te zijn met de brand. 'Het is een complex pand met meerdere bouwlagen en een parkeergarage. We blussen van buitenaf.'Het UMCG heeft vanwege de rook een deel van de ventilatie uitgezet. Volgens een woordvoerder bedreigt de rook het ziekenhuis niet.Ook vanuit de Oosterparkwijk is de rook goed te zien.Bekijk hieronder de reportage van verslaggevers Mario Miskovic en Jeroen Berkenbosch